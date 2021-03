CJmall, 온택트 베이비페어…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJmall은 오는18일까지 유아동 상품을 소개하는 ‘제2회 온택트 베이비페어’를 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 행사에는 100여 개 유아동 대표브랜드가 참여해 2021년 신상 및 특가 상품을 소개한다. 결제금액의 10%(최대 5만원)을 적립 받을 수 있으며, 상품 별로 최대 30%의 할인 쿠폰도 제공된다.

베이비페어에 소개되는 브랜드들은 브랜드별로 다양한 기획행사를 연다. 더블하트는 젖병 1+1 골라담기 상품을 판매하며, 알집 더블제로매트는 구매 후 포토상품평을 작성한 모든 고객에게 유아용 에그빈백을 증정한다.

온택트 베이비페어 상품은 매일 아침 10시부터 CJmall 모바일 라이브방송 플랫폼인 쇼크라이브 키즈NOW에서 3~4시간씩 연속으로 소개된다. 오는 17일 오전 10시 40분에 소개되는 케피버블 클렌저는 아이들과 쉽게 목욕놀이를 즐길 수 있는 친환경 소재 버블폼으로 특가 진행 및 LED큐브 사은품을 증정한다. 18일 오전 10시에는 레고 듀플로 세계동물탐험2를 최저가 운영하며 방송 중 듀플로 놀이매트와 생일케이크 사은품을 증정한다.

CJ오쇼핑 관계자는 “코로나19 속에서 방역수칙 지키면서 나들이를 준비하고 있는 수요가 늘고 있다”며 “전년보다 야외 활동에 대해 높아진 니즈를 반영해 관련 브랜드를 확대 운영하는 한편, 21년 신상품 및 특가 운영과 10% 적립금 혜택 등을 통해 고객들에게 최대의 혜택을 제공할 수 있도록 준비했다”고 말했다.

