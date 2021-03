관악구, 공중케이블 정비 42억 원 확보...거미줄 공중케이블 정비

과학기술정보통신부 주관 지자체 정비계획 평가 최고등급…공중케이블 정비예산 42억 원 확보...노후 불량 공중케이블 정비사업 실시로 도시미관과 안전한 생활환경 조성에 획기적 변화 기대

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)는 과학기술정보통신부의 2차 공중케이블 정비 중장기 종합계획(‘21~’25년)에 따라 올해 처음 도입된 지자체별 정비계획 평가에서 최고등급을 받아 공중케이블 정비예산 42억 원을 확보했다.

이는 서울시 자치구 중 가장 높은 금액이다.

최근 1인 세대 중심으로 가구형태가 변화하며 빈번한 주거이동과 방송통신 서비스 가입자의 증가 및 잦은 변경으로 인해 공중케이블이 난립, 도시 미관을 크게 해치고 안전사고의 위험성이 증가하고 있는 상황이다.

이에 구는 지난해에도 32억 원 예산을 확보, 공중케이블 정비사업을 진행, 이번 쾌거를 통해 지역 환경에 획기적 개선을 가져올 것으로 기대하고 있다.

올해는 삼성동 돌샘행복마을 주거환경개선지구 등 11개동 13개 구역을 우선 정비대상으로 선정, 이번에 확보한 사업비 42억 원을 투입, 전봇대에 얽혀있는 통신선과 전선 등 공중케이블을 한전 및 통신사업자와 함께 일제 정비한다.

지역주민 의견수렴과 적극적 참여를 통해 성공적으로 정비사업을 추진할 수 있도록 대상 구역별 주민, 공무원, 전문가로 구성된 현장추진단을 구성·운영, 대민 홍보를 강화할 계획이다.

또 주차지원, 현장 출입 등을 지원하기 위해 관련부서와의 유기적인 협력으로 원활한 사업추진을 도모한다.

박준희 구청장은 “공중케이블 난립에 따른 문제가 심각한 만큼 자체 예산을 들여서라도 적극 정비하도록 지시한 데 이어 이번 지자체 정비계획 평가 최고등급 성과를 통해 도시미관을 개선, 안전한 주민생활을 도모할 수 있도록 공중케이블 정비사업 추진에 최선을 다 하겠다”며 “앞으로도 안전하고 쾌적한 관악을 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

한편 구는 2009년 한전 및 통신사업자와 정비협약 체결 후 지속적으로 공중케이블 정비를 진행하고 있다. 정비가 시급한 공중케이블 민원은 공중케이블정비콜센터로 신고하면 된다.

