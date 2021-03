“대파·감자 가격 잡아라”…롯데마트, 물가 안정 채소 모음전

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 18일부터 일주일간 ‘물가 안정 채소 기획전’을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 기획전에서는 CA저장 감자 20톤을 시장에 공급해 감자(900g)를 '대한민국 농할(농산물 할인) 갑시다' 할인을 적용해 3990원에 판매한다. CA저장 감자는 추후 공급이 불안정할 것을 대비해 저장해둔 상품이다. 신안 임자도 대파(1단)도 행사카드로 결제 시 4980원에 구입이 가능하다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 15일 기준 감자(20kg) 가격은 3만4580원으로 전년 대비 1.5배 이상 올랐으며, 대파(1kg) 가격은 5052원으로 전년대비 5배 이상 가격이 급등했다.

롯데마트 관계자는 “최근 가격이 급등한 주요 농산물을 중심으로 이번 행사를 준비했다”며 “실질적인 가계의 물가 안정에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

