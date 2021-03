"출산 안했다"는 구미 3세 친모, 거짓말탐지기 검사에 '거짓' 반응

일부 질문에 횡설수설…판단 어려워

[아시아경제 김봉주 기자] 경북 구미 빌라에서 숨진 채 발견된 3세 여자 아이의 외할머니 A(48)씨에 대한 거짓말 탐지기 검사 결과 '거짓' 반응이 나왔다. A 씨는 아이의 친모로 확인됐지만, '아이를 낳지 않았다'며 강력 부인하고 있다.

15일 구미경찰서 등에 따르면, 경북지방청 과학수사과는 지난 주말 A 씨를 대상으로 심리생리(거짓말 탐지기) 검사를 진행했다.

경찰은 A 씨에게 '아이를 낳은 사실이 있는가, 아이의 친부는 누구인가, 딸의 아이는 어디 있는가' 등 5개 안팎의 질문을 한 것으로 전해졌다.

핵심질문에는 '거짓반응'이 나왔고, 일부 질문에는 횡설수설해 '판단 유보' 결과가 나왔다. 다만 경찰은 거짓반응이 나온 핵심질문이 무엇인지는 밝히지 않았다.

경찰은 1주일 가까이 프로파일러 3명을 투입해 A 씨의 심리를 분석하고 있다.

경찰 관계자는 "상식적이고 정상적인 생각으로는 이 사건을 풀 수 없다"면서 "전혀 새로운 각도에서 바라봐야 단서를 잡을 수 있을 것"이라고 말했다.

앞서 지난달 10일 오후 구미시 상모사곡동의 한 빌라에서 3세 여아가 숨져 있는 것을 A 씨가 발견해 신고했다. 당시 A 씨는 숨진 여아의 외할머니로 알려져 있었다.

하지만 유전자 검사 결과, 숨진 아이는 A 씨의 친딸이었다. 엄마로 알려졌던 B 씨(22)는 엄마가 아니라 숨진 여아의 친언니인 것으로 조사됐다.

하지만 A 씨는 "나는 아이를 낳은 적이 없다. 딸(B 씨)이 낳은 아기다"라며 출산 자체를 부인했다.

A 씨의 남편과 딸의 전 남편도 숨진 여아의 친부가 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨와 친분이 있는 남성 2명의 신병을 확보해 DNA 검사를 했지만 그들 역시 친부가 아니었다.

경찰은 아이의 친부를 찾는 것이 사건 해결의 중요 단서로 보고 민간 산파와 위탁모를 수소문하고 있다.

경찰 관계자는 "민간 산파와 위탁모 등은 아이의 사망 사건과 직접적인 관련이 없으니 적극적인 신고를 바란다"고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr