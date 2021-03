구글, 앱마켓 결제수수료 30%에서 15%로 낮춘다

[아시아경제 최동현 기자] 구글이 현행 30%인 앱 마켓 수수료를 일부 매출 구간에서 15%로 내리기로 했다.

15일 정치권에 따르면 구글코리아는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원들에게 이 같은 내용의 수수료 인하 계획을 제출했다.

낮아진 수수료가 적용되는 대상은 연 매출 100만달러(약 11억원)이하의 중소 규모 개발사다. 예컨대 한 기업이 매출 10억원을 기록했을 때 기존에는 구글에 3억원의 수수료를 내야 했지만 앞으로는 1억5000만원만 지불하면 된다.

구글플레이스토어 통계에 따르면 매출 100만달러 이하 개발사는 전체 구글플레이스토어의 99%에 해당한다. 사실상 앱 개발자 전부라고 봐도 무방하다. 구글은 매출 규모가 100만달러를 초과하는 대형 앱 개발사에 대해서도 100만달러 이상 초과분에 한해서만 30%의 수수료를 받을 계획이다. 새로운 수수료 정책의 적용 시점은 7월1일이다.

한편 애플도 지난해 11월 연 매출 100달러 미만의 중소 규모 개발사 수수료를 기존 30%에서 15%로 인하한 바 있다.

