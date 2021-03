민노총 원주 레미콘 노조 진입 막던 청원경찰 머리 다쳐

원주시, "업무 방해와 직원 위해 행위에 적극 대응"

레미콘 노조, "노동자 호소 외면 원주시 행태 실망"

[아시아경제 라영철 기자] 레미콘 회사의 불법행위 단속을 요구하며 시위 하던 강원 원주지역 민주노총 건설기계노조 레미콘 지회 조합원들과 시청 직원 간에 물리적 충돌이 빚어지면서 부상자가 발생하고 시 청사 시설물들이 파손됐다.

15일 원주시와 경찰에 따르면 이날 오전 9시쯤 시 청사 안으로 진입하는 민노총 레미콘 조합원들을 시 청사 방호 청원경찰들이 저지에 나섰다.

이 과정에서 청원 경찰 A 씨가 넘어지면서 청사 건물 대리석 바닥에 머리를 부딪혀 부상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

A 씨는 뇌진탕을 입고 경추와 어깨 관절을 다쳐 치료 중인 것으로 전해졌다.

앞서 지난 12일에는 레미콘 노조원들이 시 청사에 진입하면서 청사 6층 방화 셔터와 7층 출입문이 파손되는 등의 피해가 발생했다.

당시 레미콘 노조원 50여 명은 원창묵 시장과의 면담을 요구하며 청사 내 시장실 앞까지 진입해 농성을 벌였다.

이에 시는 재발 방지를 위해 레미콘 노조원들의 청사 진입을 차단하기 위해 청사 방호를 시행했다.

시 관계자는 "노조에서 주장하는 업체의 불법 행위는 해당 부서에서 절차에 따라 조치하면 되는 사항"이라며 "해당 민원에 대해서는 신고 당일 현장 조사를 마쳤고 법 위반 사항은 법에 따라 조치할 할 계획"이라고 밝혔다.

그러면서 "시 청사를 점거해 시설을 파손하고 직원들에게 위해를 가하는 등 업무를 방해하고 민원인과 공무원들에게 극도의 불안감을 조성했다"며 "직원들에게 위해를 가하는 행위에 대해 적극 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 레미콘 노조 측은 "레미콘 제조사들이 노동조합이 생긴 순간부터 탄압하고, 노조 조합원들에게만 레미콘 운송료를 차별적으로 낮게 지급했다”고 주장했다.

이어 "수시로 노조 탈퇴를 강요하고 운송료 인상과 노동환경 개선을 위한 노조의 정당한 교섭 요구를 철저하게 외면했다"고 덧붙였다.

노조 측은 또 "레미콘 회사의 폐기물 불법 매립 등 각종 불법행위에 대해 원주시청을 비롯한 관계 당국이 사태 해결에 나서야 함에도 노동자들의 호소를 외면하는 원주시의 행태가 실망스럽다"고 비판했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr