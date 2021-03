오세훈-안철수, 단일화 의지 재확인…'野 분열은 필패' 한 목소리(상보)

15일 서울시장 후보 단일화 비전 발표회 열어

吳, 날선 공방 직접적 사과하며 분위기 완충

安, "12월20일부터 단일화 입장 밝혀" 강조

[아시아경제 나주석 기자, 이현주 기자] 4·7 서울시장 선거에 도전한 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 후보가 갈등을 봉합하고, 단일화 의지를 재확인했다.

15일 오 후보는 KNK 디지털타워 스튜디오에서 열린 서울시장 후보 단일화 비전 발표회에서 "어제 오후에 안철수 후보께서 본인이 야권 단일 후보 한다는 입장문 내셨길래 균형을 맞춘다는 취지로 길이가 짧긴 했었는데 표현이 너무 직설적이었다"며 "안철수 후보님 죄송합니다"라며 사과했다. 이어 "더 이상 날 선 공방은 안 후보와 저 사이에는 없을 것"이라며 "단일화 의지는 굳다"고 강조했다.

오 후보는 3자 대결에서도 승리한다고 나왔다는 질문에 대해서도 오히려 단일화 의지를 확고히 내비쳤다. 오 후보는 "결점, 허물이 많은데 힘을 실어주셔서 감사하다"면서 "그러나 저는 3자 대결에 관한 여론조사는 의식적으로 지켜보지 않으려 노력 중"이라고 말했다. 그는 "야권이 분열된 상태에서 서울시장은 필패한다"며 "그런 길은 가지 않겠다"고 했다. 또한 "어떤 일이 있어도 단일화 성공 시켜 문재인 정부의 폭정과 무능을 저지시킬 수 있는 서울시가 디딤돌, 교두보 역할을 수행하기 위해서 제 모든 것을 걸겠다"며 "지지와 성원 감사하지만 3자 구도는 제 머릿속에 없다"고 밝혔다.

안 후보 역시 단일화를 강조했다. 안 후보는 "제가 야권 단일후보가 되고 시장 당선된다면 큰 2번 만들겠다고 했다"며 "서울시장 선거를 열심히 치르는 이유는 정권 교체"라고 말했다. 그는 "이미 작년 12월20일 이번 서울시장 선거 출마 선언을 할 때부터 입장을 밝혔다"며 "무도한 정권을 심판하기 위해선 야권이 반드시 합쳐야 한다"고 피력했다.

두 후보는 단일화 협상을 위해 개별로 만난 자리에서 ‘공동 정부’, ‘연립정부’에 대한 논의도 마쳤다고 밝혔다. 오 후보는 "우리나라는 대통령제고 독일은 내각제적 요소가 강하기 때문에 그대로 옮겨 올 수는 없다"면서도 "초유의 실험이기 때문에 위험 요소도 있을 수 있지만 정치인 간 인간적인 신뢰, 믿음 이런 건 끝까지 가지고 함께 가야 한다는 말씀을 나눈 바 있다"고 말했다. 이어 "어제, 오늘 해프닝 있어도 그건 선의의 경쟁이고 바람직한 경쟁은 이 시간부터 다시 시작된다"며 "한 후보가 서울시장으로 들어가서 일을 하는 그런 책임을 맡게 된다면 나머지 한 명이 그분을 최선을 다해서 시민 여러분들을 위해서 일할 수 있도록 돕는 역할을 지켜보시게 될 것"이라고 했다.

오 후보와 안 후보는 서울시장 선거 후 공동 시정에 대해 상당 부분 합의를 이룬 사실도 확인했다. 그는 "후보 단일화 전에 구체적 말은 드리지 않는 게 도리"라면서도 "단일화가 되면 두 사람이 밝히겠다"고 말했다. 오 후보는 "공동정부, 연립정부는 가장 성공적 사례가 독일"이라면서 "거기에서 힌트를 얻을 수 있지 않을까 생각한다"고 말했다.

두 사람은 이날 서울의 미래를 주제로 프레젠테이션을 진행한 뒤 기자들의 질문을 받기도 했다. 이 과정에서 퀴어축제나 광화문 광장 재조성 등과 관련해서는 결이 다른 언급을 해 주목을 끌었다.

안 후보는 "소수자 인권존중에 신념을 가졌으며 집회의 자유도 존중한다"면서도 "일부이긴 하지만 아이들에게 적합하지 않은 여러가지 과다한 부분들이 있다. 외국을 다니며 본 사례가 있어서 어떤 한 곳에서 그곳을 보러온 분들과 함꼐 축제하면 어떻겠냐"고 제안했다고 전했다.

반면 오 후보는 퀴어축제와 관련해 "소수자의 인권이 지켜지는 게 대한민국"이라면서 "배려받고 존중받는 사회 문화가 성숙된 사회의 원칙이 되어야 생각한다"고 언급했다. 다만 "서울시는 광장 사용 심의 위원회가 있고 이 위원회는 조례에 맞춰 심의를 통해 결정한다"면서 "퀴어축제가 서울광장이든 다른 장소가 됐던 이 위원회를 통해 열려야 한다"고 말했다.

광화문 광장 재조성과 관련해서도 상반된 시각을 드러냈다. 안 후보는 "시작부터 반대 입장"이라며 "시장이 되면 즉시 공사를 중단시키고 시민들의 의견을 물어 결정하겠다"고 말했다. 반면 오 후보는 "결론을 못 내리고 고민중"이라며 판단을 유보했다. 그는 "전임시장이 시작한 일을 뒤집지 않겠다는 큰 원칙을 가지고 있다"며 "취임해서 경위 등을 파악해보고 공사현황 등을 듣고 시민 여러분의 의견을 듣겠다"고 말했다.

