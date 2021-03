포스코케미칼 "2차전지 소재 톱티어 경쟁력 갖추겠다"

4월 1일 창립 50주년 맞는 포스코케미칼

제50기 정기주주총회 개최



[아시아경제 황윤주 기자] 올해 창사 50주년을 맞은 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 205,341 전일가 157,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적' close 이 올해 양·음극재 등 2차전지(전기차 배터리) 소재 사업에서 글로벌 톱티어 경쟁력을 갖추겠다고 밝혔다.

포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 205,341 전일가 157,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적' close 은 15일 포항 본사에서 '제50기 정기 주주총회'를 개최하고 이 같은 내용의 경영 계획과 연간 실적 등을 발표했다. 이번 주총에서는 연결 기준 매출 1조5662억원과 영업이익 603억원의 전년도 경영성과를 보고했으며 의안으로 재무제표 승인, 이사 선임의 건 등이 다뤄졌다.

민경준 대표이사는 "창사 50주년이자 포스트 코로나 시대를 향해 첫 걸음을 하는 중요한 시기를 맞아, 미래 도약을 위한 준비에 더욱 힘쓸 것"이라며 "2차전지소재 사업에서 시장 선도형 기술 개발과 양산능력 투자를 확대하고, 고부가가치 소재 중심의 사업 구조로의 전환을 가속화해 기업가치를 제고하겠다"고 말했다.

이번 주주총회를 통해 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 205,341 전일가 157,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적' close 은 사외이사로 이웅범 전 LG화학 전지사업본부장과 김원용 김앤장 법률사무소 미래사회연구소장을 신규 선임했다. 또 민 대표이사와 포스코 이차전지소재사업실장인 정석모 비상무이사는 재선임하고 김주현 기획지원본부장을 사내이사로 신규 선임했다. 유계현 사외이사와 강득상 사내이사는 임기가 만료되었다.

포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 205,341 전일가 157,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적' close 은 작년에 전영순 중앙대학교 경영학부 교수를 여성 사외이사로 처음 선임한데 이어, 올해부터는 사외이사를 2명에서 3명으로 확대했다. 사업, 기술, 회계, 커뮤니케이션 등 각 분야의 전문성과 다양성을 갖춘 이사회를 구성해 효율적이고 전략적인 의사 결정을 강화하고 사업 경쟁력을 높이기 위함이다.

포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 205,341 전일가 157,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적' close 은 강화된 이사회를 중심으로 ▲미래 성장을 위한 신속한 투자 ▲차별화된 기술 리더십 확보 ▲안전경영 실현 ▲ESG(환경·사회·지배구조)경영과 소통 확대 등을 더욱 발빠르게 추진해 나간다는 계획이다.

한편 이날 주총에서 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 205,341 전일가 157,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적' close 은 1971년 창립 이후 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 205,341 전일가 157,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적' close 을 지속적으로 성원해 준 주주, 고객사를 비롯한 이해관계자에게 보답하기 위해 기업시민 경영이념을 더욱 적극적으로 실천하고 글로벌 리딩 화학과 에너지소재 기업의 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr