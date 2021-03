IBK저축銀, 서정학 신임대표 취임식 온라인 비대면으로 개최

[아시아경제 송승섭 기자] IBK저축은행이 15일 부산 부전동에 위치한 사옥에서 서정학 신임 대표이사의 온라인 비대면 취임식을 개최했다고 밝혔다.

서정학 신임 대표는 IBK기업은행 부행장 출신으로 지난 11일 개최된 주주총회에서 선임됐다. 1963년생으로 경성고와 동국대 영문학과를 졸업한 뒤 1989년 기업은행에 입사했다. 이후 이태원 지점장, IB지원부장, 기술금융부장을 거쳐 IT그룹장(부행장), 글로벌ㆍ자금시장그룹장(부행장), CIB그룹장(부행장)을 역임했다.

서 신임 대표는 취임사에서 “급변하는 금융업의 패러다임과 코로나19 사태로 인한 서민금융 건전성 악화 우려, 금융소비자보호법 시행, ESG 경영 필요성 대두 등 한 차원 더 높은 내부통제 환경이 요구되고 있다”며 “우리 IBK저축은행은 어렵고 불확실한 현실 여건에 둘러쌓여 있다”고 강조했다. 그러면서 “오늘 취임식이 급변하는 금융환경의 현실을 넘어서기 위해 한마음으로 결의를 다지는 자리가 되었으면 한다”고 피력했다.

IBK저축은행의 미래방향으로는 ‘코로나19 장기화로 어려워진 서민과 소상공인 지원 강화’·‘저축은행업권 상위 10위 내로 도약’·‘디지털 플랫폼 강화를 통한 비대면 채널의 획기적 고객서비스’·‘소비자보호 강화와 사회적 가치실천’·‘조직문화의 Level-up’을 제시했다.

또 “IBK금융그룹에서 축적했던 모든 지식과 Know-how들을 가지고 IBK저축은행을 위해 헌신하겠다”면서 “단단한 팀워크가 만들어내는 멋진 팀플레이로 IBK저축은행의 새로운 미래를 함께 만들어가자”는 말로 취임사를 마무리했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr