롯데푸드, 경력 및 신입사원 채용 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드가 18일까지 경력사원 채용 접수를 진행하고, 17일부터는 신입사원 채용을 실시한다.

모집분야는 경력사원 ▲IR(경영기획팀) ▲인사/교육(인재육성팀) ▲기업문화(기업문화팀) ▲홍보(홍보담당) ▲상품구매(구매팀) ▲자재구매(구매팀) ▲설비투자 및 인프라구축(기술팀) 등 7개 직무다. 신입사원은 ▲영업관리 ▲생산관리 ▲시설관리 등 3개 직무다.

경력사원 지원서 접수기간은 18일 오후 6시까지다. 지원자격은 4년제 학사 학위 보유자로 3년 이상 실무 경력자다. 해외 여행 및 건강 상 결격사유가 없어야 하고 남성은 군필 혹은 면제자 외 국가유공자여야 한다. 국가보훈대상자 및 장애인은 관련 법률에 의거해 우대한다. 직무별 자격 요건은 채용 공고에서 자세히 확인할 수 있다.

전형절차는 ▲서류전형 ▲조직적합진단 ▲1, 2차면접 ▲평판조회 및 처우협의 ▲건강검진 순이다. 코로나19 상황에 따라 비대면 면접으로 진행될 수 있다. 조직적합진단은 1, 2차 면접과 함께 진행될 수 있다. 자세한 내용은 롯데그룹 채용 홈페이지에서 확인하면 된다.

신입사원 접수기간은 17일부터 31일 오후 6시까지다. 지원자격, 전형절차 등 세부사항은 추후 채용 공고에서 확인할 수 있다.

롯데푸드는 1958년 설립된 롯데그룹의 종합식품회사로 빙과, 식품소재, 식자재, 육가공, 유가공, HMR 등 다양한 식품 사업을 영위하고 있다. 오랜 역사 동안 다양한 제품으로 국민 식생활 수준을 높여오며 국내 식품 산업을 선도하고 있다.

롯데푸드 관계자는 “향후 다양한 직무에서 경력직 채용을 이어갈 것”이라며 “롯데푸드와 새로운 식문화를 만들어갈 역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr