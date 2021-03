강진군, 지방상수도 노후관 교체 본격 착수

노후 상수관 22.8㎞ 교체, 교통통제 및 소통대책 마련

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군(군수 이승옥)은 한국수자원공사와 강진읍 급수구역 등 16개 블록에 대한 관망 분석과 블록시스템 구축계획을 마무리하고 노후화된 상수관로 교체 등 본격적인 시설개선에 나선다고 15일 밝혔다.

군은 5년간 193억 원을 투입해 노후 상수관로 정비와 읍·면별 유량·수압을 효과적으로 관리하기 위해 블록구축과 관리시스템을 도입하고, 오는 2022년까지 낡은 배송관을 교체해 수돗물 수질을 개선하고 누수량을 최소화해 유수율을 85%까지 끌어 올릴 계획이다.

올해는 100억 원을 들여 20년 이상 지난 수돗물 배송관 중 노후도가 심한 강진읍 급수구역을 중심으로 관망 정비 공사를 3월부터 본격적으로 착수한다.

이승옥 군수는 “도로 굴착 등 공사로 인한 교통 불편과 수돗물 공급 차질에 대비해 구간통제·소통계획과 급수대책을 마련하고 사전예고를 통해 주민 불편을 최소화하겠다”고 설명하면서 주민들의 이해와 협조를 당부했다.

한편 군은 지난 2018년부터 5년간 진행되는 지방상수도 현대화 사업이 완료되면 수돗물의 수질과 수량 안정화는 물론, 수돗물 원가를 절감해 수도요금 인상 요인을 줄이고 수도사업의 경영성을 높일 것으로 기대하고 있다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr