부산시, ‘청년귀환·경력직 일자리 매칭사업’ 모집 … ‘두마리 토끼’ 잡는다

15일부터 참여기업에 인건비, 청년에 근속장려금, 출향청년 정착지원금 지원



행정안전부 ‘2021년 지역주도형 청년일자리사업’ 공모 선정, 신규 추진사업

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시(시장 권한대행 이병진)는 지역청년인재 유턴과 일자리 창출을 위해 ‘부산청년귀환·경력직 일자리 매칭사업’참여 기업을 15일부터 모집한다.

이 사업은 행정안전부의 ‘2021년 지역주도형 청년일자리사업’ 신규 공모사업으로 선정돼 2023년 2월까지 2년간 추진된다.

부산시로 귀환 의사가 있는 지역 출향 청년과 부산시 경력직 미취업 청년에게 지역 일자리를 매칭해 지역인재 유턴과 일자리 미스매치를 동시에 해소하는 것이다.

지원 내용은 ▲신규채용기업에 최대 24개월간 인건비 180만원 지원 ▲청년에게는 6개월 근속 시 근속장려금 150만원을 지원한다. ▲또한, 지역 출향 청년에게는 3개월 근속 시 정착지원금 300만원을 추가로 지원한다.

참여대상 청년은 ▲만 18세 이상 39세 이하 미취업 청년이고 ▲부산시로 귀환 의사가 있는 지역 출향 청년 또는 ▲6개월 이상 근무경력이 있는 부산시 거주 청년을 대상으로 한다.

지역 출향 청년의 경우 사업 공고일 기준 1년 전부터 부산시 전입신고가 완료된 자를 말하나, 공고일 현재 출향 청년이더라도 채용일로부터 3개월 이내 전입신고를 하면 가능하다.

이병진 부산시장 권한대행은 “이번 사업이 타지에 있는 청년 인재를 지역으로 유입할 수 있는 일자리 정책의 시작이 되길 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 부산상공회의소 홈페이지 공고문을 참고하면 된다.

