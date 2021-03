관악구 '2022년도 주민참여예산사업' 공모

2022년 주민참여예산 17억 원 규모…정기공모 4월30일까지... 주민참여 확대 위해 마을버스 활용 홍보 및 컨설팅단 운영

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)는 2022년 주민참여예산 편성을 위한 ′주민참여예산사업 정기공모′를 오는 4월30일까지 진행한다.

‘주민참여예산 사업’은 주민이 사업을 직접 제안 ·심사해 예산편성과정에 참여하는 제도로 구는 내년도 주민참여예산 규모를 17억 원으로 확정, 동 지역회의 활성화를 위해 동별 참여예산 한도액을 2000만 원에서 3000만 원으로 확대했다.

공모 분야는 주민불편개선이나 주민편익증진 등 주민생활과 관련된 모든 분야, 단년도 사업만 가능하다. 사업범위가 2개동 이상인 구 제안사업은 최대 2억 원까지, 사업범위 1개동인 동 지역사업은 최대 1000만원까지 제안할 수 있다.

접수된 제안사업은 ‘주민참여예산위원회 ·동 지역회의’의 심사로 1차 선정 후 온라인 주민투표와 조정협의회 심의를 통해 9월 최종 선정되며, 예산편성 및 구의회 심의 · 의결을 거쳐 2022년 예산에 반영 ·추진될 계획이다.

구는 보다 많은 주민들이 주민참여예산사업 공모에 참여할 수 있도록 오프라인 홍보 방법으로 현수막 게시와 함께 마을버스 4개 노선을 활용, 주민 생활 속 홍보를 강화해 나가고 있다.

또, 주민들의 사업제안을 지원하기 위해 주민참여예산 민간 전문가로 구성된 컨설팅단도 시범운영한다. 컨설팅단은 공모기간 동안 전화, 이메일 등을 통해 제안서 작성방법 안내, 사업 구체화, 세부 실행계획 보완 등 역할을 수행한다.

사업제안은 관악구민이라면 누구나 가능, 관악구 소재 직장인이나 재학생, 단체도 신청이 가능하다.

참여를 원하는 주민은 ‘온라인 관악청’을 통해 직접 제안하거나, 방문·팩스·우편·이메일로도 신청할 수 있다. 보다 자세한 사항은 관악구청 민관협치과로 문의하면 된다.

한편 구는 지난해 주민참여예산 사업으로 ▲어린이 보호구역 교통안전시설 설치 ▲백설어린이공원 재탄생 ▲버스정류장 온열기능의자 설치 사업 등 47개 사업을 선정, 총 16억5010만 원 예산을 편성해 사업을 추진하고 있다.

박준희 구청장은 “구민들의 지역사회 불편사항 및 숙원사업 해소방안과 주민편익 증진을 위한 사업발굴에 참신한 아이디어 제안과 적극적인 참여를 부탁드린다”며 “주민 여러분들의 다양한 목소리에 귀 기울이고, 함께 사업을 추진해 나가는 진정한 참여민주주의가 실현되는 관악을 만들어가겠다”고 말했다.

