코로나19 2번째 20대 사망자 발생

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 확진자 가운데 20대 사망자가 나왔다. 코로나19 20대 사망자로는 2번째 사례다. 사망자가 확진을 받은 시기와 평소 기저질환 여부 등 구체적인 정보는 공개되지 않았다.

14일 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 사망자 2명 가운데 20대 1명이 포함됐다. 0시 기준 국내 코로나19 사망자는 총 1669명이다.

앞서 지난달 부산에서 뇌출혈로 1년간 병원 치료를 받아왔던 20대가 숨졌다.

방역당국은 코로나19 확진 후 치료 도중 숨졌거나, 사후 검사에서 확진된 경우를 모두 사망 사례로 집계하고 있다.

연령대 별로 보면 80대 이상이 938명(56.2%)으로 가자 많았고 이어 70대(463명), 60대(190명), 50대(55명), 40대(14명), 30대(7명), 20대(2명) 등의 순이다.

전체 확진자 대비 사망자를 계산한 평균 치명률은 1.75%다. 연령이 높을수록 치명률도 급격히 상승해 80대 이상에서는 20.5%에 달한다.

