편의점 '구독 서비스' 통했다 … GS25 "가입자 월 3만원 혜택"

정기결제 구독 이용자 올 들어 92%↑

[아시아경제 조인경 기자] 자주 구매하는 편의점 상품을 미리 일정 금액을 결제한 뒤 저렴하게 살 수 있는 정기 구독 서비스가 인기를 얻고 있다.

GS리테일이 운영하는 GS25는 올해 1~2월 자사 정기 구독 서비스인 더팝플러스(THE POP+) 신규 가입자가 출시 초기인 지난해 5~6월보다 91.7% 증가했다고 14일 밝혔다.

더팝플러스는 소비자가 GS리테일의 모바일앱(더팝)을 통해 월 이용료를 지불하고 주요 상품들을 20~25% 할인된 가격으로 이용할 수 있는 정기 결제형 멤버십이다. 커피를 마실 수 있는 더팝플러스카페25와 김밥, 샌드위치 등을 살 수 있는 더팝플러스한끼플러스로 구성됐다.

이들 서비스 2종을 모두 이용한 소비자는 한 달 평균 2만9700원을 아낀 것으로 분석됐다.

카페25를 이용하면 월 2500원을 내고 원두커피 전 메뉴를 25% 할인된 가격으로 최대 60잔까지 구매 수 있다. 이용자들은 월평균 38.6잔을 마셔 1만6800원의 혜택을 누렸다. 일반 멤버십 이용객이 월 평균 5.7잔을 구매하는 것과 비교해 약 7배 더 구매했다.

한끼플러스의 월 사용료는 3990원으로, 고급 베이커리인 브레디크, 프레시푸드, 요리·반찬 등 주요 먹거리 상품을 최대 15개까지 20% 할인받을 수 있다. 이용자들은 월평균 상품 26.3개를 구매했고, 평균 할인 금액은 1만2900원이었다.

구독 서비스 이용자의 성별 구성비를 보면 카페25의 경우 남성 51%, 여성 49%로 거의 동일한 반면, 한끼플러스는 남성 이용자가 69%로 압도적으로 높았다. 또 카페25는 30~40대가, 한끼플러스는 20~30대가 가장 많이 이용했다.

권영환 GS리테일 간편식품부문장은 "정기 구독 서비스를 이용하는 고객들이 프리미엄 빵류인 브레디크, 프레시푸드 등을 구매하는 건 수가 폭발적으로 늘었다"며 "구독서비스의 전통적 범위가 신문, 우유 등을 넘어 GS25의 주요 상품으로까지 확대되는 새로운 트렌드에 발빠르게 대처해 갈 것"이라고 말했다.

GS리테일은 15일부터 다음달 30일까지 더팝플러스 멤버십 신규 가입자를 대상으로 구독 서비스 2종을 30일간 무료 제공하는 행사를 한다.

