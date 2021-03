중소기업 인력양성 ‘엄지척’ … 동의대 장종욱 교수, 중기부 장관 표창

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 컴퓨터공학과 장종욱 교수가 산학협력을 통한 중소기업 인력양성과 경제 발전에 기여한 공로로 최근 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.

장종욱 교수는 ‘중소기업 계약학과 사업-소프트웨어융합학과 석사과정’에서 동남권 지역 IT분야의 우수한 현장 인재를 양성했다는 평가를 받고 있다.

또 부산시의 ‘블록체인 전문 기술을 보유한 개발자 양성과정’을 운영하는 등 학생들의 중소기업 취업 지원을 장려한 성과가 인정돼 ‘2020년 중소기업 인력양성사업 유공자’로 최종 선정됐다.

장 교수는 25년간 동의대 교수로 재직하면서 13권의 저서와 600여편의 논문, 35개 이상의 특허를 출원했다.

다수의 특허를 지역 중소기업에 이전해 기업의 수익 창출과 지역 산업 발전에 공헌한 공로로 ‘2018년 중소기업 기술혁신대전’에서도 중소벤처기업부 장관상을 수상했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr