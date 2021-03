"가슴아프다...가해자 얼굴도 공개해라" 구미 3세 여아 생전 모습 공개

[아시아경제 나한아 기자] 경북 구미 한 빌라에서 부패가 진행된 상태로 발견된 3살 여아의 얼굴이 공개돼 가해자에 대한 공분이 들끓고 있다.

13일 MBC '실화탐사대'는 유튜브 채널에 '구미 3세 여아 사건 제보를 기다립니다'라는 제목의 영상과 함께 아이의 생전 사진을 게시했다. 앞서 유전자(DNA) 검사 결과 숨진 3세 여아 친모가 당초 외할머니로 알려진 석(48) 씨로 밝혀진 가운데, 실화탐사대는 '구미 인의동 한 산부인과에서 태어난 2018년 3월 30일생 아이와 DNA상 친모로 밝혀진 석 씨에 대해 아는 분은 연락해 달라'라고 덧붙였다.

누리꾼들은 "엄마든 누구든 큰 벌 받아야","가해자 얼굴도 공개해라", "생전 아이의 모습을 보니 마음이 무겁고 아프다", "다시 태어난다면 평범한 가정에서 행복한 사랑받는 아이로 자랐으면 한다" 등의 댓글을 달며 안타까움을 드러냈다. '정인아 미안해' 챌린지를 진행한 사단법인 대한아동학대방지협회 운영진도 이 영상을 공유하며 사건 해결 촉구에 나섰다.

지난달 10일 구미 한 빌라에서 3살 된 여자아이가 숨진 채 발견되자 수사에 나선 경찰은 김(22) 씨를 살인 및 아동복지법 위반(아동방임) 등 혐의로 구속했다.

발견 당시 부패가 진행된 상태의 아이 시신을 같은 빌라 아래층에 사는 외할머니가 발견했다며 경찰에 신고했다. 당시까지만 해도 경찰은 친모인 김 씨가 홀로 숨진 여아를 키우다가 재혼 등을 이유로 3세 딸을 수 개월간 방치해 사망에 이르게 한 것으로 파악했다.

그러나 유전자(DNA) 검사 결과, 숨진 여아의 친모는 외할머니인 석 씨로 밝혀졌다. 한편 구속된 딸 김 씨는 검사 결과를 제대로 받아들이지 못한 것으로 알려졌다. 경찰은 석 씨가 딸 김 씨와 비슷한 시기에 아이를 출산한 뒤 딸이 낳은 아이와 자신의 친딸을 몰래 '바꿔치기'했을 가능성이 크다며 미성년자 약취 혐의를 적용해 지난 11일 석 씨를 구속했다.

다만 석 씨는 검거 후부터 줄곧 "딸을 낳은 적이 없다"라고 주장하고, 병원 출산 기록 등도 남아있지 않아 실체 규명에 어려움을 겪고 있다. 이에 경찰은 13일 프로파일러들을 전격 투입해 조사하는 한편, 출생 직후 바꿔치기 된 것으로 보는 또 다른 3세 아동의 행방을 찾아 나섰다.

