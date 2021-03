김해시, LH 개발지역 내부정보 이용 '부동산 투기' 전수조사

시공무원·산하기관 직원 직계존비속 가족 5년 전 거래 전부



흥동첨단산단, 진례뉴스테이, 서김해일반산단 등 5곳 대상

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] LH(한국토지주택공사) 직원의 부동산 투기 의혹 논란이 일파만파 요동치는 가운데 경남 김해시가 산하기관을 포함해 직원들의 관내 개발지역 부동산 거래에 대한 전수조사에 돌입키로 했다.

김해시가 전국적으로 확산한 부동산 투기 의혹에 대해 선제 대응을 결정한 것이다. 산업단지와 대규모 택지 조성 등 개발사업과 관련한 모든 부동산이 대상이다.

김해시는 내부 정보를 이용한 직원과 그 가족의 부동산 거래 여부를 확인하기 위한 자체 조사에 착수한다고 14일 밝혔다.

조사 대상 개발지는 흥동첨단산업단지, 진례뉴스테이, 서김해일반산업단지, 어방지구 도시개발사업, 장유배후 주거복합단지 등 5곳이다.

LH를 비롯해 경남개발공사, 김해시도시개발공사에서 시행하는 사업들로 사업지구가 지정된 시점에서 5년 전, 계획 중인 사업은 현시점에서 5년 전까지 부동산거래 내역을 샅샅이 들여다볼 계획이다.

조사는 오는 31일까지 시 공무원과 산하기관 임직원 등을 대상으로 자진신고를 받고 5급 이상 공무원과 해당사업 관련부서 직원뿐만 아니라 배우자와 직계존비속 가족에 대해서도 개인정보 활용 동의서를 제출받아 직권으로 실시된다.

김해시는 감사관을 단장으로 7~8명 규모의 자체조사단을 구성해 4월부터 본격적인 조사에 들어간다.

허성곤 김해시장은 “조사과정에서 의심되는 부분이 확인되면 부패방지법과 공직자윤리법에 따라 수사 의뢰와 고발 등 강력하게 대처할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr