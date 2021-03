[아시아경제 성기호 기자]월성 4호기(가압중수로형 70만㎾급)가 부품 이상으로 출력이 감소해 복구 중인 것으로 알려졌다.

한국수력원자력 월성원자력본부 13일 이같이 밝혔다. 월성원자력본부에 따르면 지난 12일 오후 6시 41분께 월성 4호기에서 원자로 정지봉 제어카드 부품 이상으로 원자로 출력이 60%까지 자동 감소했다.

이에 본부 측은 해당 부품을 교체하고 13일 오후 2시부터 출력을 증가했으며, 오는 14일 오전 3시 30분께 기준 출력에 도달할 예정이다.

