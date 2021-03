홍현희 "학폭 폭로자, 기억에 오류 있었다며 사과해"…고소 취하

[아시아경제 나한아 기자] 개그맨 홍현희가 학교 폭력 피해를 주장한 누리꾼에 대한 고소를 취하했다며 "사과를 받았다"라고 13일 밝혔다.

홍현희의 소속사 블리스엔터테인먼트는 이날 "홍현희는 지난 11일 허위 사실로 명예를 훼손한 K 씨에 대해 고소장을 접수했다"라며 "K 씨는 대면하자는 홍현희의 주장에 12일 연락해왔으며, 기억의 오류가 있었다고 사과했다"라고 밝혔다.

이어 "네이트판 게재된 글들은 현재 K 씨가 모두 내린 상태이다"라며 "홍현희는 K 씨를 만나 사과받고 고소를 취하하기로 결정했으며, 고소 취하서를 제출했다"라고 전했다.

앞서 지난 10일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 '개그우먼 홍현희, 학창 시절 안 찔리니?'라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이는 홍현희가 고등학교 시절 자신을 따돌렸다고 주장했다.

이에 홍현희의 소속사는 "최근 온라인 커뮤니티를 통해 퍼지고 있는 홍현희 학교 폭력 폭로 글은 사실이 아니며, 해당 글의 작성자는 이미 수년 전부터 상습적으로 이런 글을 써왔다"라고 반박했다.

홍현희는 소속사를 통해 "절대 사실이 아니다, 정말 떳떳한 만큼 이제 차라리 나타나서 대면하자"라고 했다.

※다음은 홍현희의 소속사 입장 전문이다.

안녕하세요.

홍현희 소속사 블리스엔터테인먼트입니다.

홍현희 씨는 지난 11일 허위 사실로 명예를 훼손한 K 씨에 대해 고소장을 접수했습니다.

K 씨는 대면하자는 홍현희 씨의 주장에 12일 연락해왔으며, 기억의 오류가 있었다고 사과했습니다.

네이트판에 게재된 글들은 현재 K 씨가 모두 내린 상태입니다.

이에 홍현희 씨는 K 씨를 만나 사과받고 고소를 취하하기로 결정했으며, 고소 취하서를 제출했습니다.

감사합니다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr