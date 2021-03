[아시아경제 유병돈 기자] 이엔플러스 이엔플러스 074610 | 코스피 증권정보 현재가 4,880 전일대비 105 등락률 +2.20% 거래량 1,516,951 전일가 4,775 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-6일이엔플러스, 그래핀 활용 전기차 배터리 본격 상용화…유럽 주요 업체 협력 가장 이슈되었던 병동 부족 현상! 이제는 세균잡는 음압병동이 대세! close 는 JROG Marketing와 238억원 규모의 소방펌프트럭 공급계약을 체결했다고 12일 공시했다.

계약 규모는 매출액 대비 59.10%에 이른다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr