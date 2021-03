미국 내 아시아계 혐오범죄 149% 급증…뉴욕이 가장 많아

[아시아경제 김보경 기자] 지난해 전세계를 덮친 코로나19 사태로 미국 내 아시아계에 대한 혐오범죄가 대폭 늘어난 것으로 나타났다.

미국 정치전문매체 더힐은 11일(현지시간) 지난해 미국 내 16개 주요 도시에서 아시아계를 겨냥한 혐오 범죄가 149% 증가했다고 미국 증오·극단주의연구센터 자료를 인용해 보도했다.

지난해 미국에서 전체적인 혐오범죄가 약 7% 감소한 것을 생각하면 아시아계에 대한 공격의 심각성이 두드러진다. 이 기간 미국의 대표적인 대도시권 16개 지역 가운데 뉴욕에서 보고된 혐오범죄가 28건으로 가장 많았다.

2019년 뉴욕에서 집계된 아시아계 대상의 혐오 범죄 3건과 비교하면 불과 1년 사이 833% 치솟았다.

뉴욕 이외에 클리블랜드, 보스턴, 필라델피아, 새너제이 등에서 아시아계 미국인들을 노린 혐오범죄가 많았다.

고발 사이트 '아시아·태평양계에 대한 증오를 멈추라'(Stop AAPI Hate)의 자료를 보면 지난해 3월 19일부터 12월 31일까지 캘리포니아, 뉴욕, 워싱턴, 일리노이 등에서 아시아계에 대한 인종차별 사건이 자주 발생했다.

한국인이 많이 거주하는 로스앤젤레스(LA)를 포함한 캘리포니아가 인종차별 고발 건수의 69%를 차지했다. 인종차별 사례 중 언어폭력이 가장 흔하게 발생했고 따돌림, 침 뱉기 등의 공격도 있었다.

