태광은 지난해 12월31일 기준 보통주 1주당 50원을 현금배당한다고 12일 공시했다.

배당금총액은 12억9336만원, 시가배당율은 0.7%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr