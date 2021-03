쌍용양회, 출하량 회복·가격 인상 가능성...1분기 실적 '무난' 전망

[아시아경제 박지환 기자] 한화투자증권은 13일 쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 6,760 전일대비 20 등락률 +0.30% 거래량 932,651 전일가 6,740 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 쌍용양회, 친환경 제조설비 '미래경영' 올라갈 일만 남았다쌍용양회, 주가 6770원 (-0.88%)… 게시판 '북적'[클릭 e종목]"쌍용양회, 올해 실적 개선 전망...목표가 29%↑" close 에 대해 올해 1분기 영업이익이 시장 기대치에 부합할 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 8000원을 유지했다.

송유림 한화투자증권 연구원은 "Q(수량), P(가격), C(비용)이 모두 우호적으로 움직일 수 있는 시기인 만큼 지속적인 관심이 필요하다고"고 평가했다.

한화투자증권은 쌍용양회의 연결 기준 1분기 매출액을 전년 동기 대비 1.2% 증가한 3176억원, 영업이익은 같은 기간 2.7% 감소한 299억원으로 예상했다. 시장 컨센서스인 영업이익 292억원에 부합하는 수치다.

대체로 1분기는 실적 비수기이긴 하지만 시멘트 출하량이 회복세를 나타내며 전년의 베이스 부담에도 불구하고 무난한 실적을 기록할 것이란 전망이다. 출하량 증가는 수출 물량 회복에 기인하며 내수 출하량은 소폭 감소 또는 전년과 유사한 수준으로 파악된다는 설명이다.

특히 올해는 시멘트 출하량 회복(Q)과 가격인상 가능성(P), 순환자원처리시설 가동 및 유연탄 콜옵션(C) 등이 모두 우호적인 흐름을 보일 것으로 내다봤다.

송유림 연구원은 "지난해 건축 착공면적이 전년 동기 대비 12.8%를 기록하며 4년 만에 증가를 기록했다"며 "하반기 착공면적 증가가 집중되면서 건설공사 초반에 투입되는 건자재 업체들은 올해 초부터 실적 개선의 실마리가 감지되고 있다"고 설명했다.

그는 "건축 착공면적과 시멘트 출하량의 시차가 약 1년 정도 발생하는 점을 감안하면 본격적으로 Q가 늘어나는 시기는 올해 하반기로 추정되며 레미콘 업계와 P인 시멘트 가격 인상을 논의 중에 있는 점도 실적 기대감을 높이고 있다"고 강조했다.

이밖에 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 및 환경 사업의 확대는 쌍용양회의 이점인 배당 외에도 주가 밸류에이션을 설명하는 또 다른 축이 될 것이라고 평가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr