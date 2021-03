부산 장안읍 ‘치유의 숲’ 예정지 추가 철탑 계획없다 … 한전 회신에 기장군 조성 본격화

장안읍 6개 주민단체, “철탑은 더 안된다, 치유의 숲 조성 서둘러라”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “송전 철탑 대신 ‘치유의 숲’을 드립니다.”

부산 기장군이 관내 장안읍 송전철탑 설치를 걱정하는 주민을 향해 추가 설치는 없다고 못 박고 치유의 숲 조성 사업을 추진하겠다고 12일 밝혔다.

해당 지역은 한전이 기존 송전탑 1곳 말고 추가 설치할 수도 있다는 이유로 치유의 숲 부지로 적당하지 않고, 지역 정치인의 땅이 포함돼 특혜주는 것 아니냐는 일부 반대 의견이 있지만, 지역 주민단체와 기장군 등은 송전탑 추가 설치계획이 없다는 사실을 확인했으니 군민을 위한 힐링 숲 조성이 필요하다고 보는 곳이다.

앞서 지난 10일 장안읍 이장단은 “장안읍 6개 주민단체는 장안읍 명례리 산74번지 일대 군유지에 치유의 숲을 조성해달라. 주민의 힐링 공간과 지역 발전을 위해 기장군이 서둘러달라”고 기장군에 요청했다.

또 “장안읍 치유의 숲 조성 부지에 기존 철탑 외 추가로 철탑을 설치해서는 절대 안된다”고 주장했다.

기장군은 지난 11일 한국전력공사 남부건설본부에 장안읍 치유의 숲 계획지에 향후 철탑 설치 계획이 있는지 물었는데 ‘추가 설치 계획이 없다’는 공문을 보내왔다고 밝혔다.

기장군은 2019년 8월 ‘장안읍 군유지 활용방안 기본구상 및 사업타당성 용역’에 대해 기장군 용역과제심의위원회 의결을 받아 지난해 3월부터 10월까지 명례리 군유지 일대에 대한 타당성 용역을 시행했다.

용역 결과 해당 군유지는 면적 약 7만7000㎡(약 2만3000평)의 보전산지로 소나무가 주종을 이루고 있는 자연림이어서 환경 훼손을 줄이고 자연을 이용할 수 있는 치유의 숲 조성이 타당하다는 결론이 나왔다.

오규석 기장군수는 “탄소 중립 시대를 앞당기기 위해 울창한 숲과 나무를 조성해 군민이 바라는 ‘치유의 숲’을 조성하는 것이 필요하다”며, “해당 지역에 기존 설치된 송전탑 1곳이 있으나, 군민들을 위한 힐링 공간으로 만드는 데는 큰 문제가 없다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr