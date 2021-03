[속보]'배민' 김봉진 "외식업주 의료·생계비 100억 기금 마련"

속보[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족 운영사 우아한형제들의 김봉진 이사회 의장은 12일 5000억원에 달하는 자신의 재산을 '더 기빙플레지'를 통해 사회에 환원하는 구체적인 계획을 밝혔다.

그는 외식업주들의 의료비·생계비와 자녀 장학금에 각각 100억원의 기금을 마련하는 한편 저소득층 학생들에게 노트북 1만대를 지원하겠다고 밝혔다.

