"묻지마 폭행 당해, 살려주세요" 피범벅 남성 구한 편의점 직원

경찰·119 신고 뒤 편의점 출입문 잠가

피해 남성에 물 따라줘 진정 시키기도

[아시아경제 임주형 기자] 묻지마 폭행을 당해 큰 부상을 입은 남성을 침착하게 구출한 편의점 직원 사연이 전해졌다. 이 직원의 현명한 조치 덕분에 남성은 무사히 병원으로 이송돼 치료를 마친 것으로 전해졌다.

11일 'JTBC' 보도에 따르면 지난 9일 오전 3시45분께 경남 창원 한 편의점에서 야간 근무를 하던 조규영(24) 씨는 옷이 피범벅이 된 한 남성과 마주했다.

이 남성은 비틀거리며 편의점 문을 열고 들어와 조 씨를 향해 "등산 스틱 같은 걸로 묻지마 폭행을 당했다"며 "눈이 안 보인다. 도와달라. 살려달라. 숨겨달라"고 호소했다.

조 씨는 곧바로 남성을 직원용 물품창고로 숨긴 후, 경찰과 119에 이를 신고한 뒤 편의점 출입문을 잠갔다. 혹시 모를 '2차 피해'를 방지하기 위한 조치였다.

또 불안에 떠는 남성에게 두꺼운 옷을 입혀주고 물을 따라주며 진정시키기도 했다.

조 씨의 도움 덕분에 남성은 무사히 병원으로 이송돼 치료를 받았다. 조 씨는 'JTBC'에 "(피해자 아버지가) 병원 갔다가 편의점으로 찾아오셔서 응급조치 끝나고 (치료가) 잘 됐다고 고맙다고 하시더라"고 이후 상황을 설명했다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 "조 씨가 대처를 잘해 더 큰 피해를 막았다"며 "특히 혹시나 누가 따라올 줄 몰라서 문을 잠근 것은 매우 잘한 것"이라고 칭찬했다.

한편 경찰은 남성의 치료가 끝나는 대로 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다. 또 조 씨에 대해서는 용감한 시민상 수여를 검토 중인 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr