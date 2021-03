정부, 수소투자기업 밀착지원…2040년 수소기업 1000개 육성

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 수소혁신데스크를 설치해 '수소투자기업'을 밀착지원한다. 이를 통해 수소전문기업을 오는 2040년까지 1000개 이상 육성한다는 방침이다.

산업통상자원부는 12일 수소융합얼라이언스추진단 본부에서 '수소혁신데스크' 현판식을 개최했다.

정부가 지난 2일 개최한 제3차 수소경제위원회에서 SK, 현대차그룹 등은 총 43조원에 달하는 수소경제 투자 계획을 발표했다. 중소·중견기업들도 전문분야를 중심으로 1조원 이상의 투자를 계획하고 있다. 이에 따라 정부는 기업의 수소산업진흥전담기관에 수소혁신데스크를 설치해 투자계획을 지원하고 수소 전문기업을 육성, 지원한다.

우선 투자 프로젝트 지원 전담팀을 구성해 최초 기획부터 완료까지 전 과정을 신속·밀착 지원한다. 기업들의 애로사항을 상시 수렴해 규제개혁, 표준·인증 등 제도 마련, 지자체 인허가 협의 지원을 수행한다. 수소전문기업 기술·경영 지원단도 구성해 전문기업의 기술·경영 컨설팅을 지원하고 판로개척, 전문 기술인력 매칭 등으로 전문기업의 혁신 역량 제고를 촉진한다.

산업부 관계자는 "과감한 투자를 결정한 기업들의 주요 프로젝트가 구체적인 성과물로 이어지도록 지원하겠다"며 "수소혁신데스크 출범으로 민간의 대규모 투자가 안정적으로 진행되고 이는 수소시장 확대와 추가 투자의 선순환 구조를 구축할 것"이라고 밝혔다.

