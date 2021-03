[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 유상증자 결정 철회와 관련 공시번복을 이유로 좋은사람들 좋은사람들 033340 | 코스닥 증권정보 현재가 1,060 전일대비 20 등락률 +1.92% 거래량 340,838 전일가 1,040 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 [특징주]남북경협주, 트럼프 당선 가능성 제기에 강세좋은사람들, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.45%좋은사람들, 검색 상위 랭킹... 주가 2.96% close 을 불성실공시법인으로 지정한다고 11일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr