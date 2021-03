김해·제주·청주·대구공항, 국제공항협회 '공항보건인증' 획득

[아시아경제 이동우 기자] 한국공항공사가 운영하는 김해·제주·청주·대구국제공항이 국제공항협회(ACI)가 인증하는 ‘공항보건인증’을 획득했다고 11일 밝혔다.

4개 국제공항은 ACI와 유엔 국제민간항공기구(ICAO)에서 규정하는 공항 이용객의 방역 기준을 충실히 이행하고, 모든 여행객에게 안전한 공항 환경을 제공하고 있다고 평가받았다.

공항보건인증은 전 세계적인 코로나19 위기상황에서 국제공항의 승객 및 공항종사자 보호, 공항시설과 이용 프로세스 등 공항 운영 10개 분야 122개 항목의 공항 방역조치를 평가하여 인증하는 것으로 작년 7월부터 도입된 제도이다.

손창완 한국공항공사 사장은 “지난해 10월 김포공항이 공항보건인증을 받은데 이어, 4개의 지역 국제공항도 이번 인증을 획득한 것은 K-공항 방역수준이 국제적으로 인증받았다는 것을 의미한다”며 “앞으로도 공항 이용객이 안심하고 공항을 이용할 수 있도록 청정공항을 유지하겠다”라고 말했다.

ACI는 전 세계 1900여개 공항을 운영하는 176개국 641개 공항 운영 주체로 구성된 공항의 대표 국제기구로 공항 간 상호협력을 강화하고 공동 연구와 기술개발을 목적으로 1991년에 설립됐다. 아시아·태평양, 북미, 남미, 유럽, 아프리카의 5개 지역본부로 구성되어 있고 현재 손창완 한국공항공사 사장은 AIC 아·태 지역 이사직을 수행하고 있다.

