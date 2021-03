산청군, 토속어 보존 앞장 … 은어 치어 10만 미 방류

수산자원 증식, 낚시대회 등 지역경제 활성화 도움

매년 쏘가리 등 방류 꾸준, 진주시와 어도 개보수도



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 올해에도 은어 치어 방류를 시작으로 쏘가리와 다슬기, 자라, 붕어 등 토속어 보존사업에 앞장선다.

11일 군은 경호강과 덕천강 일원에 은어 치어 10만 미를 방류했다고 밝혔다.

이번 방류사업은 내수면 수산자원 증식과 농어업인 소득증대, 관광 자원화에 이바지하기 위해 진행됐으며 경남도수산자원연구소가 은어를 지원했다.

산청을 대표하는 민물고기인 은어는 회유성 어종으로 부화한 치어들이 바다나 댐에서 겨울을 보내고 이듬해 4~5월 다시 강으로 거슬러 올라온다.

경호강처럼 유속이 빠르고 바닥이 돌밭이라 이끼가 풍부한 곳에 주로 서식하며 최대 30cm까지 자란다.

이끼를 먹고 자라기 때문에 특유의 수박양이 나며, 조선 시대에는 민물고기 중 단연 뛰어난 맛을 자랑해 임금에 진상되기도 했다.

군은 하천 생태계를 보전하고 되살리기 위해 지속적인 치어 방류사업과 더불어 어도 개보수사업, 인공산란장 조성사업을 비롯해 하천 오염원 관리사업 등 다양한 노력을 기울이고 있다.

지난해 은어 수정란 600만 개를 방류하는 한편 은어치어 14만7000마리, 쏘가리 치어 4만3000여마리, 어린자라 7320마리, 뱀장어치어 4000마리, 다슬기 새끼조개 145만 미 등 다양한 토속 어종 방류사업을 한 바 있다.

군의 이런 노력에 힘입어 경호강은 전국 최대 은어 서식지이자 ‘민물낚시 메카’로 정평이 나 있다.

최경술 농업기술센터 소장은 “우리 군은 지속적인 내수면 생태계 복원을 위해 은어, 쏘가리와 다슬기, 붕어 등 다양한 토속어 치어 방류사업을 펼치고 있다”며 “앞으로도 다양한 토속어 복원 사업을 통해 지역 주민들의 소득증대는 물론 지역 경기 활성화에도 이바지하겠다”고 말했다.

