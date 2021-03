경찰, '투기 의혹' 시흥시의원·광명시 공무원 수사 착수…고발인 조사

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들의 신도시 투기 의혹을 수사 중인 경찰이 11일 추가로 투기 의혹이 제기된 시흥시의원과 광명시 공무원에 대한 수사에 착수했다.

경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 국민신문고를 통해 고발장을 제출한 권민식 사법시험준비생모임(사준모) 대표를 고발인 자격으로 불러 이날 오전 9시 30분부터 1시간여 동안 조사했다.

고발 대상은 앞서 투기 의혹이 제기된 더불어민주당 소속 시흥시의회 A 의원과 광명시 6급 공무원 B씨다.

권 대표는 조사 후 별도 자료를 내고 "수사팀이 A 의원의 딸이 소유한 토지 일대를 현장 방문해 조사도 했고, 인적정보와 관련된 서류도 확보했다"며 "조만간 소환절차가 이뤄지지 않을까 한다"고 밝혔다.

사준모는 A 의원 모녀가 3기 신도시 개발 예정지역인 경기 시흥시 과림동 일대 토지를 매수하고 상가를 신축해 투기 이익을 취득하려 한 의혹이 있다며 경찰에 고발장을 냈다.

함께 고발된 B씨는 지난해 7월 초 경기 광명시 가학동 소재 임야 793㎡를 4억3000만원에 본인과 가족 3명 등 4명 공동명의로 매입한 사실이 드러나 물의를 빚었다.

