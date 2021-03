부산참여연대 "엘시티 특혜 리스트에 국회의원, 시의원, 구의원들이 있었다"

[아시아경제 박철응 기자] 부산참여연대가 경찰에 접수된 엘시티 특혜 분양 리스트 진정서와 관련해 "국회의원, 시의원, 구의원들이 있었다"고 전했다.

양미숙 부산참여연대 사무처장은 11일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "명단이나 자세한 내용을 보면 엘시티 측에서 작성한 것으로 보이고, 엘시티 측의 해명자료를 봐도 엘시티 측에서 만든 자료인 것으로 보인다"고 했다.

문건을 봤는지 질문에 대해서는 "인터뷰를 위해 잠시 들여다보긴 했다"면서 "예측한 부분도 있고, 좀 특이한 부분도 있었고. 경제계 쪽이 많았고, 예상한 명단도 있었지만, 이런 분들이 왜 있을까 하는 부분도 있었다"고 했다.

그는 이어 "관료나 정치인들"이라며 "현직도 있고, 현직이 아닌 분들도 있다"고 했다. 양 사무처장은 "국회의원, 시의원, 구의원들이 있었다. 동명이인일 수도 있고, 경찰에 진정이 접수됐으니, 그런 부분에 대해서 신속하고 철저하게 조사할 필요가 있지 않을까 싶다"고 했다.

그는 또 "2015년에 작성된 자료로 보이고, 그 당시 국회의원이 제일 많은 것 같다"고 언급했다.

부산참여연대는 2017년 당시 엘시티 특별공급 특혜로 43명을 고발한 바 있다. 이에 대해 양 사무처장은 "43명을 특정한 것은 특별 공급뿐이라 숫자는 특정했는데, 성명은 특정하지 못했다. 그래서 성명불상자로 고발을 했었다"면서 "당시 43명 안에 들어갔을 것이라 추정되는 인물이 몇 있었는데, 그 부분만 제가 확인을 했다. 43명을 모두 알지 못하는 상태에서 3-4명이 겹치고 있다고 보인다"고 했다.

그는 이어 "저희가 추측했거나 수사 과정에서 알게 된 부분과 겹치는 부분이 조금 있는데, 43명은 특정할 수 없으니 확실하게 명단 간에 겹치는 부분이 있다고 판단하기는 어렵다. 저희의 추정"이라고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr