[포토] 철도공단 김한영 이사장, ‘어린이 교통안전 챌린지’ 동참

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 11일 김한영 이사장이 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다고 밝혔다. 챌린지는 행정안전부 주관으로 지난해 12월부터 진행되고 있는 민관 참여형 교통안전 캠페인이다. 김 이사장은 다음 참여자로 SR 권태명 사장과 한국공항공사 손창완 사장을 지목했다. 국가철도공단 제공

