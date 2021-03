16일부터 이달 말까지 단속… 부정 확인 후 수사 의뢰

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 도와 합동으로 오는 16일부터 31일까지 고양페이 부정 유통 일제 단속을 한다.

11일 시에 따르면 주요 단속 대상은 ▲사행산업 등 등록제한 업종 운영 ▲물품 또는 서비스 제공없이 지역화폐 수수 행위 ▲실제 거래가액 이상의 상품권 수수 행위 ▲부정 수취한 상품권 환전 행위 ▲지역화폐 결제를 거부하거나 추가금 요구 행위 등이다.

단속은 가맹점별 결제 자료와 주민신고 사례 등을 토대로 부정 의심 점포를 현장 방문해 부정유통 여부를 확인하는 방식으로 이뤄진다.

시는 상품권의 재할인(일명 상품권'깡') 행위를 방지하기 위해 신고 접수를 상시 활성화하고 부정사용이 확인되면 과태료 부과와 수사 의뢰 등 강력 대처할 계획이다.

