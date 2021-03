기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 뜬다

집단소송법 등 국회 논의 착수

민원 많은 보험사들 적극 대비

삼성생명·화재, 보장한도 1000억

[아시아경제 오현길 기자] 집단소송과 징벌적 손해배상을 확대하는 '집단소송법'과 '상법 개정안'이 국회 논의를 앞두면서 최고경영자(CEO)와 임원의 법적책임을 보장해주는 임원배상책임보험이 급부상하고 있다.

특히 고객 민원이 많은 금융사들의 경우 많게는 1000억원까지 보장한도를 설정하는 등 향후 발생할 소송에 적극적으로 대비하는 모습이다. 집단소송 등 앞으로 기업에 대한 소송이 쉬워지면서 임원배상책임보험 수요도 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

11일 금융업계에 따르면 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 257,082 전일가 81,100 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아생보사, 증시 뛰었는데 변액보험 보증준비금 부담은 더 커져(종합)생보사, 변액보험 보증준비금 부담에 실적 감소 close 은 지난해 계열사인 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 195,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 92,782 전일가 195,000 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아보험사, 인사태풍 없어…CEO 연임 행렬 close 에 보험료 18억3500만원을 내고 임원배상책임보험에 가입했다.

삼성화재는 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 23,250 전일대비 150 등락률 -0.64% 거래량 268,653 전일가 23,400 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 현대해상, 인슈어테크 보맵에 전략적 투자 단행현대해상, 배터리 교환 보장하는 전기차 전용 자동차보험 출시석탄발전 투자하던 보험사…'ESG'에서 돌파구 찾는다(종합) close 과 KB손해보험에 보험료 9억500만원에 가입했다. 두 회사의 보장한도는 1000억원. 임원배상책임보험에 가입한 금융사 중 가장 높은 설정액이다.

임원배상책임보험은 직무위반 등 임원의 고의가 아닌 부당행위로 주주나 제3자가 손해배상책임을 요구하면서 임원을 상대로 소송을 제기했을 때 임원이 부담하는 손해배상금과 소송비용 등을 보상해 주는 보험이다. 1년 단위로 매년 재갱신된다.

기업 소송이 활발한 미국 등 선진국에서 보편화됐는데 우리나라에는 외환위기 이후인 2000년대 이후부터 경영자의 부실경영에 대한 책임추궁이 늘어나면서 주목받기 시작했다.

특히 지난해 법무부가 집단소송제 적용 분야를 확대하고 징벌적 손해배상제 도입을 골자로 하는 집단소송법과 상법 개정안 입법예고하면서 가입액을 높이거나 신규 가입하는 곳들이 늘어나는 추세다.

국내 4대 금융그룹은 자회사 임원을 모두 포함하는 일괄 가입 방식으로 가입했다. 보상한도액은 4곳 모두 500억원으로 동일했다.

신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 35,650 전일대비 50 등락률 +0.14% 거래량 1,457,071 전일가 35,600 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감조정장 대안으로 떠오른 은행株 close 와 하나금융은 사외이사 임원배상책임보험은 사외이사 자기부담액을 배상책임액의 20% 이상 설정(최대 1억원)했으며, KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 52,500 전일대비 900 등락률 +1.74% 거래량 1,427,091 전일가 51,600 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 [3/9 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석 KB금융, 최근 5일 개인 533만 9279주 순매도... 주가 5만 1900원(+3.9%)[주가 상승 예측되는 AI추천 유망주] 휠라홀딩스, 웹젠 외 close 은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(외감법) 관련 특약에 가입해 250억원을 추가로 보장한다.

민원이 상대적으로 높은 보험사들은 더욱 적극적이다. 2000년부터 임원배상책임보험에 가입해온 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,210 전일대비 10 등락률 +0.31% 거래량 2,065,134 전일가 3,200 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 한화 주요 계열사, 사외이사 다양성·전문성 강화한화생명, 금소법 시행 앞두고 소비자보호헌장 서약【시선집중】 "개미들 다 죽겠다" 함께 돌파구 찾아드리겠습니다 close 은 지난해에는 보험료 2억원을 내고 400억원 짜리 보험에 가입했다. DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 44,100 전일대비 400 등락률 -0.90% 거래량 117,424 전일가 44,500 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 보험사, 인사태풍 없어…CEO 연임 행렬보험사, 작년 '코로나 반사이익'…CEO들 연임 파란불 DB손보, 재활·소득 보장 '더필요한 소득보장보험' 출시 close 은 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 18,050 전일대비 100 등락률 +0.56% 거래량 248,664 전일가 17,950 2021.03.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 보험사, 인사태풍 없어…CEO 연임 행렬메리츠화재, 자사주 166만주 장내매수 결정 보험사, 작년 '코로나 반사이익'…CEO들 연임 파란불 close 에 한도 700억원 보험에 가입, 보험료 5억6000만원을 냈다.

일부 생보사들은 계열 손보사에 주로 가입하기도 한다. DB생명은 DB손보에 한도금액 70억원(보험료 8200만원), 흥국생명은 흥국화재에 한도금액 100억원(보험료 1억원) 보험에 가입했다.

보험업계에서는 기업 소송에 대한 제도개선으로 손해배상액이 증가할 경우에 임원배상책임보험 수요가 더욱 확대될 것으로 내다보고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr