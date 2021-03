광주은행, 28일까지 대학생 홍보대사 11기 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 오는 28일까지 대학생 홍보대사 11기를 모집한다고 11일 밝혔다.

광주·전남지역 소재 대학교에 재학 또는 휴학 중인 1~3학년 학생이면 누구나 지원 가능하며 서류전형과 면접을 거쳐 30여 명을 선발한다.

광주은행 홈페이지에서 지원서를 다운 받아 작성 후 e-mai로 접수하면 되고 최종 선발된 광주은행 대학생 홍보대사에게는 매월 소정의 활동비와 단체복을 지원하며 활동 우수 포상 등 다양한 혜택이 주어진다.

11기 광주은행 대학생 홍보대사는 내달 말 발대식을 시작으로 오는 11월까지 광주은행 브랜드 홍보, 유스(Youth) 고객과의 소통, 다양한 콘텐츠 제작과 사회공헌활동 참여, 온라인 홍보활동 등을 통해 대학생들의 톡톡 튀는 아이디어와 젊음의 에너지로 서포터즈 역할을 수행할 예정이다.

임숙경 광주은행 사회공헌부장은 “광주은행 브랜드 강화와 더불어 지역 대학생들에게 직장체험 및 다양한 대외활동을 지원함으로써 지역인재양성을 도모하고자 해년마다 실시하고 있는 광주은행 홍보대사 모집에 많은 관심 부탁드린다”며 “코로나19 장기화에 따라 사회적 거리두기 및 방역지침을 준수해 대외활동을 진행하고, 온라인 홍보활동 아이디어를 통한 비대면 브랜드 홍보 강화 등 언택트 시대에 맞는 맞춤형 대외활동을 진행할 계획이다”고 말했다.

