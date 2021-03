흥국생명, '금융소비자보호 실천 결의대회' 개최

금융소비자보호 실천 10계명 선포

[아시아경제 기하영 기자]흥국생명은 11일 서울 종로구 본사에서 소비자 보호를 위한 고객중심경영의 일환으로 '금융소비자보호 실천 결의대회'를 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 오는 25일 시행되는 '금융소비자보호법(금소법)'에 대한 임직원들의 준수 및 실천의지를 공고히 하고자 진행됐다. 행사에는 박춘원 대표(내정)를 비롯해 관련 임원이 참석했다.

이날 행사에서는 금융소비자보호 실천 10계명이 발표됐다. 금융소비자보호 실천 10계명은 고객중심경영 및 소비자 보호를 위한 임직원의 가치와 행동지침 등으로 구성됐다.

이와 함께 흥국생명은 3월 한 달간 모든 임직원을 대상으로 '금소법 바로 알기' 캠페인도 진행한다. 금소법 바로 알기 특집 방송, 지점장 대상 금소법 설명회, 금소법 릴레이 퀴즈, 금소법 6대 판매원칙을 담은 PC 팝업 운영 등 금소법에 대한 임직원의 실천의식을 고취할 계획이다.

흥국생명 관계자는 "금융소비자에 대한 권익보호는 금융회사의 최우선적인 가치"라며 "모든 임직원이 책임감을 갖고 소비자 권익보호를 위해 더욱 최선을 다할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr