"네 딸이 있어 소방관 사명 가슴에 새기고 출근합니다"…김세진 소방장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] "네 딸들이 제겐 삶의 큰 활력소이자 도민안전 실천을 위한 원동력이죠."

해마다 출산율이 감소하면서 이제는 자녀 둘만 낳아도 애국자 소리를 듣는 시대가 됐다. 송탄소방서 서탄119안전센터에 근무하는 김세진(43) 소방장은 요즘 보기드문 딸 넷을 둔 딸 바보 아빠다. 이미 경기도소방 내에서는 그를 모르는 이가 드물 정도로 유명인사다.

2006년 1월 소방조직에 입문한 김 소방장은 임용 첫 해 큰 딸 희연(16ㆍ중3)양을 낳은 후 둘째 수연(14ㆍ중1), 셋째 사랑(11ㆍ초4), 넷째 하연(8ㆍ초1)양을 낳았다.

"아들을 낳으려다 딸을 많이 낳은 게 아니냐고 묻는 사람들이 있습니다. 아들을 바라고 낳은 것은 아닙니다. 제가 워낙 아이를 좋아합니다."

서탄119안전센터에서 펌프차 운전 업무를 담당하는 김 소방장은 고된 일과를 끝내고 퇴근하거나 비번 날에는 집에서 슈퍼맨으로 변신한다.

아내(김옥희ㆍ41)와 맞벌이를 하는 탓에 쏟아지는 빨래를 위해 하루 세탁기를 두 번 돌려야 하고, 딸들의 등하원으로 하루 4번 식사 준비와 설거지도 도맡아 한다. 여기에 집안 청소까지 마치면 서너시간은 눈 깜짝할 새 지나간다고.

딸들의 온라인 수업 학습 모니터링과 숙제를 봐주는 것도 그의 몫이다. 겁 없는(?) 막내가 첫째 언니에게 대들기라도 하면 이를 말리느라 진땀을 흘리기도 한다.

대학에서 컴퓨터를 전공한 김 소방장은 관련 분야로 취업을 하려다 국민을 위해 헌신하는 소방관의 매력에 빠져 소방의 길을 택했다.

초임지인 송탄소방서에 이어 경기도 소방재난본부 재직 당시 업무적으로 인정받았지만, 4년 전인 2017년 집 근처 송탄소방서로 근무지를 옮겼다. 체력은 늘 한계에 달하지만 한참 자라나는 네 딸들과의 하루하루가 너무나도 소중해서다.

"아빠는 소방관하면서 위험하고 힘들지 않아?"라며 하루가 멀다하고 아빠를 걱정하는 네 딸은 김 소방장의 든든한 지원군이다.

도민의 안전을 위해 묵묵히 소임을 다하는 아빠가 이 세상에서 가장 자랑스럽다는 딸들의 말에 그는 오늘도 불끈 힘을 내 소방관의 사명을 가슴 속에 새기고 출근길에 나선다.

오늘 저녁 메뉴는 딸들이 좋아하는 닭볶음탕을 만들 계획이라며 웃어 보이는 김 소방장.

"소방관이라는 업무와 네 딸들을 돌보다 보면 몸은 무척 힘들지만, 딸들 덕분에 힘을 얻어 도민의 안전을 위해 최선을 다할 수 있는 또 다른 힘을 얻게 됩니다"

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr