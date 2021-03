"2년간 보이스·메신저피싱 피해액만 1조1160억원"

"관계 기관 발 벗고 나서야"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국민의힘 강기윤 의원은 지난 2년간 보이스·메신저 피싱 피해구제신청 건수는 14만2700건 발생했으며, 피해액만 1조1160억원에 달한다고 밝혔다.

금융감독원에 따르면 지난 2년간 보이스·메신저 피싱 피해구제신청 건수는 2018년 70만218건, 2019년 72만488건으로 총 142700건 발생했다.

피해액은 2018년 4440억원, 2019년 6720억원으로 총 1조1160억원에 달했다.

피해 유형별로 보면 2019년 기준으로 정부기관사칭형 2214억원, 메신저 피싱 342억원, 대출 빙자형 4506억원으로 피해액이 증가했다.

또 이중 피해구제신청 금액 상위 5명을 추출한 결과 1위 12억6000만원으로 피해가 가장 컸으며, 공동 2위 11억원 2명, 4위 10억7000만원, 5위 9억4000만원으로 모두 공공 기관을 사칭한 사기 피해였다.

이에 강 의원은 "보이스·메신저 피싱은 한참 전부터 심각한 범죄로 거론됐지만 아직도 피해의 규모가 매우 광대하게 나타나고 있고 급기야 자살하는 사례도 연이어 발생하고 있다"고 말했다.

그러면서 "국정원, 과기부, 금융감독원, 경찰청 등 관계기관이 모두 힘을 합쳐 근본적인 대책 마련에 발 벗고 나서야 한다"고 강조했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr