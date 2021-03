"조현병 원인은 후천적 뇌 유전변이"

KAIST 연구팀 연구 결과

[아시아경제 김봉수 기자] 종종 잔혹한 사건으로 사회적으로 큰 물의를 빚곤 하는 조현병(정신분열증)의 발병 원인이 선천적이 아니라 후천적으로 발생한 뇌 유전자의 변이 때문이라는 연구 결과가 나왔다.

한국과학기술원(KAIST)는 의과학대학원 이정호 교수 연구팀이 미국 스탠리 의학 연구원 김상현 박사팀과 공동연구를 통해 후천적으로 발생한 뇌 특이적 체성 유전변이가 조현병 발병에 크게 기여하고 있다는 점을 규명했다고 11일 밝혔다.

조현병은 전 세계적으로 100명당 1명의 높은 비율로 발병되는 질환이다. 특히 최근들어 조현병 환자들이 주변 사람들을 대상으로 잔인한 범죄를 저질러 사회적으로 부정적인 여론이 높다. 그러나 근본적인 원인은 분명히 규명되지 않고 있다. 기존의 연구들은 조현병의 유전적 원인 규명을 위해 주로 환자의 말초조직인 혈액이나 침에서 돌연변이 연구를 진행했으나, 혈액이나 침에서는 조현병의 분자 유전학적 원인을 완벽하게 밝혀내지 못하고 있었다.

이에 연구팀은 혈액이나 침에서 검출되지 않는, 환자 뇌에서만 존재하는 뇌 특이 체성 유전변이(Somatic mutation)가 조현병의 병리에 영향을 미칠 가능성을 주목했다. 연구팀은 27명의 조현병 환자에게서 얻은 사후 뇌 조직에 ‘전장 엑솜 유전체 서열(Whole-exome sequencing) 기법’을 적용해 조현병 환자의 뇌에 존재하는 뇌 특이 체성 유전변이를 찾아냈다. 이를 위해 연구팀은 고심도 전장 엑솜 유전체 서열 분석기법을 통해 저빈도의 체성 유전변이를 정확히 찾아내기 위한 독자적 분석 파이프라인을 구축했다.

특히 조현병 환자의 뇌 조직에서 발견된 뇌 특이적 체성 유전변이가 뇌 신경 정보 교환 및 신경 발달에 중요한 역할을 하는 유전자상에 주로 분포하는 것을 발견, 환자의 뇌 체성 유전변이가 뇌 신경회로를 망가뜨려 조현병의 원인이 될 수 있음을 보였다.

논문의 주저자인 김명희 박사는 “우리 주변에서 흔히 발견되지만, 원인이 분명하지 않아 배척돼 온 조현병의 원인 규명에 한 발짝 다가갈 수 있어 기쁘다”며 “이번 연구를 기반으로 조현병의 발병 원인이 더 분명해져 환자뿐 아니라 그 주변 사람들까지 질병으로 인한 고통에서 벗어날 수 있게 되면 좋겠다”라고 말했다.

연구팀은 KAIST 교내 벤처를 통해 이같은 연구 결과를 활용한 뇌 체성 돌연변이 연관 조현병 환자 진단과 치료법 개발을 진행할 계획이다. 이번 연구 결과는 정신의학 분야 국제 학술지 ‘생물 정신의학회지(Biological Psychiatry)’ 9일자에 게재됐다

