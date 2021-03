롯데카드, 금융 브랜드 '로카 머니' 론칭

업계 최초 금융 브랜딩

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 신규 금융 브랜드 '로카 머니'를 선보였다. 신용카드가 아닌 금융 상품에 초점을 맞춘 브랜드 개편은 업계 최초다.

롯데카드는 11일 금융 브랜딩 단행을 통해 금융 서비스를 이용하는 소비자들과의 소통을 강화할 계획이라고 밝혔다. 향후 금융고객의 니즈에 맞춘 차별화된 상품과 서비스를 제공해 나간다는 계획이다. 실제 롯데카드 회원 4명 중 1명은 금융 서비스를 함께 이용하는 것으로 나타났다.

로카 머니는 '새로운 도전을 즐기는 고객을 위한 선 넘은 금융'을 지향점으로 삼았다. 새로운 금융, 라이프 스타일 맞춤형 금융을 통해 고객이 금융 서비스가 필요한 순간 함께하고 고객의 한도 없는 도전을 응원한다는 의미를 담았다. 브랜드 아이덴티티(BI)는 미국 달러화 지폐의 서체를 모티브로 했다. 기축통화로 사용되는 달러처럼 기본에 충실하고 안전한 금융 기반의 서비스를 제공하겠다는 의지의 표현이다.

롯데카드는 이러한 브랜드 철학을 바탕으로 기존 금융 상품도 리뉴얼했다. 기존 상품명을 '로카 머니-단기카드대출', '로카 머니-장기카드대출', '로카 머니-마이너스카드'로 변경해 일관성 있는 롯데카드 금융 이미지를 형성했다.

장기카드대출(카드론)의 경우 상품 라인업을 강화했다. 우량회원 대상 특별 한도를 제공하고 신용도에 따라 최장 60개월까지 상환기간을 늘려주는 '로카 머니-프라임' 상품을 출시하고, 향후 자영업자를 대상으로 사업 스케줄에 따른 상환 유예가 가능한 상품 및 부동산·주식 등 자금용도에 따른 특화 상품도 순차적으로 선보일 계획이다.

롯데카드 관계자는 "로카 머니는 롯데카드 금융의 새 이름으로, 상대적으로 혜택에 소외됐던 금융고객들과의 소통으로 차별화된 서비스를 제공할 계획"이라며 "사업이나 운영자금, 내집마련 등 더 나은 삶을 꿈꾸는 고객들의 중요한 순간에 필요한 금융이 돼 금융부담을 덜고, 쉽고 편리한 금융 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

