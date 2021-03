동작구, 영화초 및 영등포중·고생 위한 안전 통학로 조성

새학기 맞아 영화초 및 영등포중·고등학교 학생 1300여명 통학로 개선 박차...다음달 준공

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 신학기를 맞아 어린이의 안전하고 편리한 환경 조성을 위한 ‘영화초등학교 주변 통학로 개선사업’을 다음 달 완료한다.

통학로 개선사업이 추진 중인 대방동 68-23번지 일대는 영화초등학교 및 영등포중·고교에 재학 중인 학생 1300여 명의 주요 통학로로서 활용되고 있다.

기존의 영화초등학교 앞 통학로 폭이 1m에 불과, 영등포중·고교 방향 진입 도로의 폭도 좁고 경사가 급해 학생들의 등·하굣길 안전사고 위험이 상존했던 장소다.

이에, 구는 2019년부터 학교, 서울시 및 교육청 등 관계기관과 협력해 사업을 추진, 학부모들 의견청취 등을 거쳐 지난해 10월 본격 통학로 확장공사에 들어갔다.

예산 6억8000만 원을 투입, ▲영등포중학교 앞 옹벽 설치(연장 31m) ▲영화초 앞 통학로 3m까지 확장 ▲영등포중·고교 앞 진입도로를 기존 9~15m에서 10.5~19m 확장하는 것과 함께, 경사진 도로에는 ▲디자인 보도블록 포장(385㎡) ▲보행자 방호울타리(16m) 조성 ▲아스팔트 포장(194㎡) ▲미끄럼 방지 포장(329㎡) 등을 추진하고 있으며, 다음 달 모든 공사가 완료될 예정이다.

공사와 관련한 자세한 사항은 동작구 도로관리과로 문의하면 안내받을 수 있다.

백원기 도로관리과장은 “이번 통학로 개선사업으로 학생뿐만 아니라 지역주민들도 안전한 보행길이 되도록 공사 마무리를 잘하겠다”며 “앞으로도 보행자의 안전과 편의 증진을 위한 도로 개선사업을 지속적으로 발굴해 추진하겠다”고 말했다.

