김재천 AK플라자 대표, 취임 100일 맞아 직원과 소통

라방으로 집무실 소개, 질문답변, 고민 상담 등 나눠

본부 조직 스마트 오피스 구축, 새로운 조직문화 신설 등 관심



[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 김재천 대표가 취임 100일을 맞아 라이브 방송(라방)으로 임직원들과 소통하는 시간을 가졌다고 11일 밝혔다.

전날 간담회는 집무실에서 진행됐다. 김 대표는 집무실 여기저기를 비추며 일상을 보여주고 임직원들이 실시간으로 남기는 질문, 고민 등 댓글에 응답하며 수평적인 분위기로 간담회를 이끌었다고 AK플라자는 밝혔다. 소통에 참여한 직원들에게 즉석에서 'AK몰 선물하기'로 선물을 보내고, 자사 상품권, 제주항공 리프레시 포인트, 애경산업 선물세트, 테르메덴 카라반 숙박권, 노보텔 숙박권 등 다양한 계열사 제품을 경품으로 증정해 큰 호응을 얻었다는 설명이다.

김 대표는 이날 간담회에서 현재 AK플라자는 속도와 유연함이 필요한 시기라고 강조했다. 빠른 의사결정과 유연한 사고 방식으로 새로운 도전을 하는 것이 AK플라자가 갖고 있는 장점을 극대화하는 것이라며 임직원들을 독려했다. 이어 고객 지향적 관점에서 AK유통사업 전략을 세워나가자며 고객들이 현재 만족하는 점과 개선이 필요한 점을 명확하게 파악해달라고 당부했다.

지난 1월 취임한 김 대표는 각 조직의 근무 환경 개선을 위해 스마트오피스를 구축했다. 사무실 내 정해진 자리 없이 자유롭게 이동해 일할 수 있는 방식으로 이를 위해 1인실, 오픈테이블, 카페테리아 등 시설을 구비했다. 앞으로 새로운 조직 문화의 일환으로 임직원에게 '마실(마켓실습)'을 권장하기로 했다. 임직원들에게 한 달에 한 번 다양한 콘텐츠와 트렌드를 경험하게 해 업무적으로 성장을 도우면서, 리프레시도 할 수 있도록 마련한 프로그램이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr