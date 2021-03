블링컨 "위구르 대량 학살도 미·중 회담서 거론"

18일 미중 고위급 회담 앞두고 의회 증언

"중국의 변화 없이 후속 회담이나 정상회담 없다"

"위구르 인권 탄압은 대량 학살"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 토니 블링컨 미국 국무부 장관이 조 바이든 행정부의 첫 미·중 고위급 회담을 앞두고 모든 우려 사항을 테이블에 올리겠다고 밝혔다.

블링컨 장관은 10일(현지시간) 하원 외교위원회에 출석, 중국과의 고위급 회담에 대해 "안보, 번영, 미국의 가치, 동맹국의 가치에 도전하는 중국의 행동에 대해 우리가 가진 우려를 솔직하게 설명할 수 있는 중요한 기회"라면서 "우려 사항을 테이블에 올려놓고 그들의 답변을 듣겠다"라고 말했다.

국무부는 이날 블링컨 장관과 제이크 설리반 국가안보위원회(NSC) 보좌관이 오는 18일 알래스카주의 앵커리지에서 양제츠 공산당 외교 담당 정치국원과 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장과 회담한다고 발표했다.

블링컨 장관은 "이것은 전략적 대화가 아니다"라고 선을 그었다.

그는 "현시점에서는 후속 회담이 예정된 게 없다. (후속 회담은) 우리가 당면한 문제에 대한 구체적인 결과가 있다는 명제에 기초해야 한다"라고 강조했다.

이는 중국의 입장 변화 없이는 조 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담은 없을 것임을 예고한 것으로 풀이된다.

블링컨 장관은 특히 중국의 신장 위구르 지역 인권탄압을 강력히 비판했다. 블링컨 장관은 위구르인에 대한 중국의 대응이 "심각한 인권 침해이자 대량 학살"이라고 규정했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr