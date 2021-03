[아시아경제 임혜선 기자] CJ그룹이 베이커리 프랜차이즈 뚜레쥬르를 두고 사모펀드 칼라일과 벌인 매각 협상이 결렬됐다.

10일 IB업계에 따르면 CJ그룹과 칼라일은 최근 매각 금액 등 조건에서 이견을 좁히지 못하고 협상을 종료했다.

CJ는 칼라일과 지난해 11월부터 매각 협상을 벌여왔다. 시장가는 3000억원이었지만 칼라일 측에서 2000억원 수준으로 제시한 것으로 알려졌다.

식품업계 관계자는 "CJ그룹은 당분간 뚜레쥬르 브랜드 가치를 높이는데 주력할 것"이라고 설명했다.

