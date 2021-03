광주시, 17일까지 ‘사회적 가치 위원회’ 민간위원 공모

분야·성별 등 고려 15명 선정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 ‘사회적 가치 위원회’ 민간위원을 공개 모집한다고 10일 밝혔다.

사회적 가치는 사회, 경제, 환경, 문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치를 포괄한 의미로, 세부적으로는 ▲인권 ▲안전 ▲복지 ▲노동 ▲사회통합 ▲상생협력 ▲일자리 ▲지역사회 ▲지역경제 ▲기업의 사회적 책임 ▲환경 ▲참여 ▲공동체 등 13개가 있다.

앞서 광주시는 전국 최초로 사회적 가치 실현에 관한 기본 조례를 제정하고 지난해 6월부터 시행에 들어갔다. 이번 위원회는 조례에 따라 설치되며, 사회적 가치 실현 기본계획의 수립, 시행, 평가 등을 심의하게 역할을 한다.

위원은 산·학·연 및 시민사회단체 등의 추천과 공모로 접수받아 위원선정위원회 심사를 통해 최종 선정한다.

특히 인권·노동, 안전·복지, 도시·환경, 일자리·고용, 시민참여·약자배려 등 사회적 가치 분야별 실무경험과 학식이 풍부한 시민을 대상으로 분야별, 성별 안배를 통해 15명 이내로 선정할 방침이다. 임기는 2년이다.

신청자격은 공고일 기준으로 광주시에 거주지 또는 직장 소재지가 있는 만 19세 이상으로 더불어 살아가야 할 공동체 회복을 위한 사회적 가치 확산에 관심 있는 시민이면 누구나 가능하다.

참여를 희망하는 시민은 광주시 홈페이지 공지사항(고시·공고)에서 신청서를 내려 받아 작성한 후 17일까지 광주시 혁신소통기획관실로 이메일, 팩스, 우편, 방문 접수하면 된다.

선정 결과는 이메일 등을 통해 개별적으로 통보한다.

주재희 시 혁신소통기획관은 “같이 가는 사회, 가치 있는 삶을 위해 공공기관 중심의 사회적 가치 실현과 민간참여가 중요하다”며 “코로나로 인한 사회 양극화를 방지하고 안전하고 지속가능한 광주를 위해 다양한 생각과 전문성을 가진 시민들이 많이 참여해주시기 바란다”고 말했다.

