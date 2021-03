국민의힘, 오세훈 선대위 구성…"비박계 전면에"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 서울시당이 4·7 서울시장 보궐선거 선거대책위원회를 꾸렸다. 비박계 인사들이 대거 기용된 점 등이 눈길을 끄는 대목이다.

10일 국민의힘 서울시당은 유승민 전 의원과 권영세·박진 의원, 나경원·오신환·김성태·정병국 전 의원, 서울시당 위원장인 박성중 의원 등이 포함된 공동선대위원장을 발표했다. 명예선대위원장에는 정의화 전 국회의장과 김무성·이재오 전 의원 등이 나섰다.

총괄선대본부장으로는 김선동 전 의원과 유경준 의원이 각각 맡았다.

이들 상당수는 과거 박근혜 전 대통령 탄핵 당시 찬성 입장을 밝혔으며, 이 가운데 일부는 바른미래당으로 당적으로 옮긴 경험이 있다.

박성중 서울시당 위원장은 "4·7 서울시장 보궐선거는 더불어민주당 소속 전임 시장의 권력형 성추행 범죄로 실시되는 선거이며, 집값 폭등 속에 LH직원들의 땅 투기 등 시민들의 삶이 파탄되고 있는 것을 정상화시키는 선거"라면서 "반드시 승리해서 4월 7일 서울시민들과 함께 따뜻한 ‘국민의 계절’을 맞이하고 싶다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr