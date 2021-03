LG트윈타워 청소노동자, 농성 중 사측 직원과 충돌…1명 부상

[아시아경제 유병돈 기자] 집단해고에 반발하며 투쟁하던 LG 트윈타워 청소노동자가 사측 직원과 충돌 끝에 다치는 일이 발생했다.

공공운수노조 LG트윈타워 분회에 따르면 10일 오전 8시 40분께 여의도 LG트윈타워 청소노동자들의 농성장에서 사측 경비인력과 충돌이 발생해 노조원 1명이 병원으로 옮겨졌다.

이날 오전 출근 선전전을 마친 노동자들은 건물 로비 벽면에 선전물을 게시하려 했으나, 사측이 이를 막아서면서 몸싸움이 벌어졌다.

충돌 과정에서 조합원 김모씨가 바닥에 밀려 넘어져 병원에 이송됐다. 검사 결과 김씨는 갈비뼈 2개가 골절된 것으로 알려졌다.

노조 측은 "사측 경비인력이 김씨를 팔로 밀쳐내 다쳤다"며 "갈비뼈 골절뿐만 아니라 손가락에도 통증이 있어 추가 검사를 진행 중"이라고 밝혔다.

LG트윈타워 건물을 관리하는 LG그룹 계열사 '에스엔아이코퍼레이션'은 지난해를 끝으로 청소노동자들이 소속된 하청업체 '지수아이앤씨'와 계약을 마무리했다. 노동자들은 2020년 마지막 날인 31일 해고됐다.

노동자들은 고용 승계를 요구하며 파업에 돌입한 뒤 건물 로비에서 '노숙 농성'을 이어가고 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr