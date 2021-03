김종인 "누가 실질적으로 일할 수 있나…野 단일 후보는 오세훈 될 것"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 10일 ‘야권 단일 후보로 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 확정될 것’이라며 자신감을 드러냈다.

김 위원장은 이날 서울 명동 상가 현장 방문을 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 오 후보의 지지율과 관련해 "그동안 우리 당이 후보를 빨리 확정하지 못했기 때문에 관심을 보이지 않다 후보를 확정하니 국민의힘 후보가 누가 됐다고 하는 생각에 이 거대정당을 바탕에 둔 후보의 지지율이 높을 수밖에 없다"며 "내가 보기에 야당 후보의 단일 후보도 오 후보로 확정될 것이라고 확실하게 말씀드린다"고 말했다.

그는 "결국 우리나라의 정당 시스템은 거의 양당제도와 비슷하게 운영되고 있는데 우리 당 후보가 확정된 이상 야당에는 소위 국민의힘 후보가 될 수밖에 없다는 게 일반적인 여론"이라고 전했다

김 위원장은 "지나 한 20년 동안 국민의힘 후보가 ‘10년 가까이 서울시를 장악했었고 더불어민주당 시장인 박원순 시장이 한 9년 정도 했는데 그 업적을 비교하면 과연 어느 정당이 서울시를 잘 운영한다는 것을 서울시민들이 판단할 수 있다고 생각한다"고 말했다.

이어 "우리 당 후보로 과거에 시장을 역임했던 오 후보로 확정했고, 이번 선거가 1년밖에 임기가 안 남는 선거다 보니 누가 빨리 들어가야 빨리 서울시를 안정시키고 시민들을 위한 실질적 일을 할 수 있는지를 일반 시민이 생각하면 당연히 서울시를 운영했던 사람이 낫다고 해서 오 후보가 후보로 확정된 것"이라고 언급했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr